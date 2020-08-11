محمود عبدالمغني وحجاج عبدالعظيم يصوتان في انتخابات «الشيوخ» (صور)

شهدت منذ قليل، مدرسة سيزا النبراوي بالتجمع الخامس توافد عدد من الفنانين بينهم محمود عبدالمغني وحجاج عبدالعظيم للإدلاء بأصواتهما في انتخابات مجلس الشيوخ.وأشاد الفنانين بالعملية الانتخابية والإجراءات الوقائية داخل اللجان، داعيين المصريين لضرورة المشاركة في الانتخابات.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.