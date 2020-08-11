نشأت الديهي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى للإعلام، بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ بلجنته بالمدرسة المصرية اليابانية بمحافظة الجيزة.وطالب الديهي، المواطنين بالمشاركة في الانتخابات، واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء الإدلاء بأصواتهم.جرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.