رئيس جامعة سوهاج يدعو للمشاركة في أداء الواجب الوطني

أدلى الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ التي تستمر على مدار يومي ١١ و١٢ من أغسطس الجاري، بمقر مدرسة ناصر الإعدادية بنات بسوهاج.ودعا رئيس الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمختلف الكليات وكافة طوائف الشعب المصرى للمشاركة الفعالة في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، والنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل حرية وتأدية واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تعد خطوة هامة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضًا تعزيز مسيرة التنمية الشاملة نحو بناء الدولة بناءََ سليمًا لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لمصر وشعبها.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.