نشرة الواحدة «انتخابات الشيوخ».. الرئيس يدلي بصوته وصفر شكاوى
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:58 م
فاروق أبو عايدطباعة
انطلق صباح اليوم الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الذي يستمر على مدار اليوم وغد على مدار 12 ساعة ما بين التاسعة صباحًا والتاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.
"الدستور" في نشرة الواحدة ظهرًا جمّعت أكثر الأخبار الهامة التي حدثت على مدار الساعات الماضية من بداية فتح اللجان الانتخابية.
الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ»
أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ.
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالوايلي
أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي انطلقت فعالياتها اليوم ولمدة يومين.
«قالوا ايه».. طالبات مدرسة مصطفى كامل يدعمون الانتخابات بالإسكندرية
بنشيد «قالوا إيه» لأبطال كمين البرث، علت أصوات طالبات فريق الأنشطة بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية، بجانب الهتافات الوطنية، رافعين علم مصر التي تزينت به أيادي الطالبات من أمام مدرسة عمر مكرم الابتدائية بحى المنتزة شرق الإسكندرية.
محافظ القاهرة: لم نتلق أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية
أعلن محافظ القاهرة خالد عبدالعال، بدء عملية التصويت لمجلس الشيوخ في 1358 لجنة، وعدم تلقي أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.
«الوطنية للانتخابات» تكشف سبب عدم استخدام الحبر الفسفوري
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، سبب عدم استخدام الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس الشيوخ داخل اللجان الفرعية.
الإجراءات الاحترازية ومراعاة كبار السن.. أهم ما يبحث عنه «حقوق الإنسان»
قامت لجنة من حقوق الإنسان بالمرور على لجنة عمّْرو بن العاص بمصر القديمة للتأكد من التزام اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بالمعايير الدولية والمحلية للإشراف على الانتخابات.
"الدستور" في نشرة الواحدة ظهرًا جمّعت أكثر الأخبار الهامة التي حدثت على مدار الساعات الماضية من بداية فتح اللجان الانتخابية.
الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ»
أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ.
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالوايلي
أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي انطلقت فعالياتها اليوم ولمدة يومين.
«قالوا ايه».. طالبات مدرسة مصطفى كامل يدعمون الانتخابات بالإسكندرية
بنشيد «قالوا إيه» لأبطال كمين البرث، علت أصوات طالبات فريق الأنشطة بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية، بجانب الهتافات الوطنية، رافعين علم مصر التي تزينت به أيادي الطالبات من أمام مدرسة عمر مكرم الابتدائية بحى المنتزة شرق الإسكندرية.
محافظ القاهرة: لم نتلق أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية
أعلن محافظ القاهرة خالد عبدالعال، بدء عملية التصويت لمجلس الشيوخ في 1358 لجنة، وعدم تلقي أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.
«الوطنية للانتخابات» تكشف سبب عدم استخدام الحبر الفسفوري
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، سبب عدم استخدام الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس الشيوخ داخل اللجان الفرعية.
الإجراءات الاحترازية ومراعاة كبار السن.. أهم ما يبحث عنه «حقوق الإنسان»
قامت لجنة من حقوق الإنسان بالمرور على لجنة عمّْرو بن العاص بمصر القديمة للتأكد من التزام اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بالمعايير الدولية والمحلية للإشراف على الانتخابات.