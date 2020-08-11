محافظ القاهرة: لم نتلق أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية

أعلن محافظ القاهرة خالد عبدالعال عن بدء عملية التصويت لمجلس الشيوخ في 1358 لجنة، وعدم تلقي أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة، لمتابعة عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ عبر شاشات تقنية (الفيديو كونفرانس)، والذي يغطي كافة المقرات الانتخابية المعدة لاستقبال الناخبين.وأكد المحافظ أنه تم بدء عملية الاقتراع في اللجان المقرر إجراء الانتخابات بها على مستوى المحافظة في موعدها المحدد.. مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات، حيث تم تزويدها بأحدث وسائل الاتصال وربطها بكافة مراكز الاقتراع، لمتابعة سير عملية الانتخابات بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة، لتكون مهمتها تلقي أي بلاغات خاصة بالانتخابات والتحقق منها، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.وأشار عبدالعال إلى أن شاشات الغرفة رصدت أن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية، كما أن الغرفة لم تتلق أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.وتضم غرفة العمليات اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظة القاهرة وممثلي كافة الأجهزة المعنية.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.