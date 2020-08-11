«طوابير» من الشباب للتصويت بانتخابات الشيوخ في السلام

شكل عدد من الشباب «طابورا» أمام لجان مدرسة «هدى شعراوي الإعدادية» بمنطقة السلام في القاهرة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.وعمل عدد من الشباب المتطوعين في اللجان المتابعة على مساعدتهم في تحديد اللجان المقرر الاقتراع بداخلها.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.