«الهلال الأحمر» يؤمن الراعية الطبية للمصوتين بـ«الشيوخ» في المطرية

شارك فريق من الهلال الأحمر في العملية الانتخابية أمام مدرسة العقاد الابتدائية بمنطقة المطرية بالقاهرة، لإسعاف الناخبين وتوفير الوقاية الطبية والرعاية الصحية للمشاركين بانتخابات مجلس الشيوخ، في ظل ارتفاع درجة الحرارة.وشهد محيط مقرات اللجان الانتخابية بمدرسة العقاد بمنطقة المطرية بالقاهرة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا وانتظام الخدمات بمحطيها، إلى جانب عمل سياج أمني بمسافات متباعدة وانتشار سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل الفوري في حال الطوارئ خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.