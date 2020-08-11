انتخابات «الشيوخ».. تأخر فتح لجنة السرو الثانوية بنات في دمياط

تأخر فتح لجنة السرو الثانوية بنات، اليوم الثلاثاء، التابعة لمركز الزرقا في دمياط، حيث تجمهر الأهالي أمام اللجنة في انتظار فتح أبواب اللجنة للدخول والإدلاء بالأصوات.كما التزم الناخبون بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لعدم انتقال فيروس كورونا المستجد، وتم توفير مقاعد انتظار لكبار السن وتنظيم دخولهم اللجان.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.