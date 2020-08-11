حزب العدل: المشاركة الشعبية في الانتخابات واجب وطني

أكد طارق عزالدين، نائب رئيس حزب العدل، ورئيس لجنة الانتخابات بالحزب، إن الحرص ومراعاة الإجراءات الصحية والوقائية مهم للغاية في ظل فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وأيضًا على نفس القدر من الأهمية.وشدد عزالدين على ضرورة التحلي بالإيجابية والنزول والمشاركة والتعبير عن الرأي واختيار الأفضل والأكفأ في الانتخابات القادمة وسماع أصوات حقيقية تعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري.وأضاف عزالدين، في بيان له: "أعلم أن هناك بعضًا ممن يتحفظ على النظام الانتخابى وربما جدوى وجود مجلس الشيوخ، وهذا حقهم ما دام بموضوعية وفي إطار احترام القانون "لكننا تعلمنا أن الواقع السياسى وتشجيع الأحزاب مهما كان ضعفها يحتم علينا جميعًا أن نبدي رأينا سواء بـ( نعم أو لا )" أو باختيار المرشح والقائمة الأفضل وخاصة والعالم من حولنا ينظر إلينا ويرى كيف سنتعامل مع هذه الاستحقاقات الدستورية في ظل تحديات على حدودنا من جميع الجهات، بالإضافة إلى إصلاحات اقتصادية تمس حياة المواطنين ومعيشتهم".وشدد نائب رئيس حزب العدل أن وجود غرفتين للبرلمان ليس بدعة وموجود في دول ديمقراطية كثيرة وأيضًا ليس رفاهية بل إن مجلس الشيوخ استدعته الحاجة إلى وجود خبرات وكفاءات وحكماء، يعاونون البرلمان في إنجاز مهام كثيرة ألزمنا بها الدستور وتقتضيها ظروفنا الراهنة.وناشد الناخبين، قائلًا: "علينا أن نبادر ونشارك إذا كنا نتطلع بصدق إلى إصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى يحفظ له حقوقه وكرامته وحريته".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.