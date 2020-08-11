الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابى جنوب النيجر

أعربت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية، عن إدانتها "بشدة" للاعتداء الإرهابي الذي وقع في جنوب النيجر.وجاء في بيان الخارجية أن الجزائر "تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في منطقة كوري في جنوب جمهورية النيجر، معربة عن تضامنها التام مع الحكومة والشعب النيجريين، وعن خالص تعازيها لعائلات ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع"​​​.كما جددت الجزائر، حسب البيان "عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة ودحرها".ولقي ثمانية أشخاص حتفهم أمس الأحد، بينهم ستة فرنسيين ونيجريين، بعد أن رماهم مسلحون برشقات نارية بمنطقة كوريه في النيجر.