تونس تعرض استقبال طلبة لبنانيين للدراسة

عرضت تونس، اليوم الإثنين، استقبال طلبة لبنانيين للدراسة في خطوة للتضامن مع لبنان عقب الانفجار الكبير بمرفأ بيروت.وأعلنت وزيرة التعليم العالي بالنيابة لبنى الجريبي أن تونس مستعدة لاستقبال 200 طالب لبناني في مختلف المستويات والمراحل الجامعية للدراسة في تونس خلال السنة الجامعية 20212020، مع تمتعهم بمنح وسكن جامعي إلى حين استكمال دراستهم الجامعية.وبعثت الوزيرة برسالة بذلك إلى وزير التربية والتعليم العالي اللبناني طارق محمد المجذوب، لافتة إلى "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين".وكانت تونس أرسلت طائرتين عسكريتين محملتين بمساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى لبنان إبان الانفجار. كما أعلنت الرئاسة التونسية عن استعدادها للتكفل بعلاج 100 جريح لبناني في مستشفيات تونس.ووجه اليوم "اتحاد الشغل" أكبر المنظمات الوطنية في تونس، طائرة عسكرية محملة بالمساعدات إلى لبنان ومعها وفد نقابي. كما تنظم بلدية مدينة تونس في وقت لاحق اليوم حفلا لإعلان التضامن مع ضحايا الانفجار في بيروت.كان الانفجار قد خلف 158 قتيلا ونحو 6000 مصاب ودمارا هائلا في المرفأ واضرارا بعدد كبير من المباني مما أدى إلى تشريد قرابة 300 الف شخص.