«الصحة» تطمئن المواطنين: إصابات كورونا فى انخفاض والوضع مستقر

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إنه منذ ظهور الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد، كانت غرف الرعاية المركزة جاهزة ومتوافرة حتى في ذروة انتشار الفيروس في مصر.وأضاف وديع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يتم بقدر الإمكان محاولة توفير غرف رعاية مركزة للأمراض الأخرى غير المصابين بفيروس كورونا، موضحًا أن أعداد المصابين بدأت في الانخفاض والأمور مستقرة إلى حد كبير.وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت نظامًا لاستخدام غرف الرعاية المركزة، خاصة أنها لم تكن تتعامل مع حالات فيروس كورونا فقط، ولكن كانت هناك حالات تعاني من أمراض أخرى، مؤكدًا: "كانت خطة مكتملة لاستخدام الرعاية المركزة".