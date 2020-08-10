هاني الناظر يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه من الضروري التوقف عن نشر الأخبار التي تتسبب في هلع وقلق الناس فيما يخص فيروس كورونا المستجد.وأضاف الناظر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز "، أننا لم ندخل في موجة ثانية لفيروس كورونا بعد، منوها إلى أن أعداد الإصابات بكورونا كانت في ازدياد ومن ثم انخفضت وبعدها بدأت تزيد مرة أخرى وهذا أمر طبيعي بأي منحى.وأكد أن الفيروس لا زال متواجدا لذلك يجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي الفيروس مرة أخرى، وعدم خلع الكمامة تماما.