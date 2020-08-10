الأنبا مرقس يتفقد عددًا من كنائس الإيبارشية لمتابعة أحوالها

قام الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة؛ بزيارة عدد من كنائس الإيبارشية لمتابعة شئونها والاطمئنان على أحوال الشعب ومتابعة أحوال الإنشاءات بتلك الكنائس.وتضمنت زيارة الأنبا مرقس افتقاد كنيسة الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس؛ وكنيسة السيدة العذراء مريم طريق بيجام؛ وكنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال بيجام؛ بالاضافة إلى كنيسة السيدة العذراء والاأبا أنطونيوس والأنبا بولا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، لصوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري.وأعلنت الكنيسة، إقامة نهضات الصوم وبثها«أونلاين»، وذلك منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19»؛ لاسيما أنها تشهد نهضات صوم العذراء مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سيشاركون «أونلاين» في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة بالإيبارشيات.