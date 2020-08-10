فيكتوريا الأسترالية تسجل 19 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الإثنين، تسجيل 19 حالة وفاة و322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، اليوم الإثنين، هذه الأرقام ما يرفع حصيلة الوفيات من الفيروس في الولاية إلى 229 وإلى 314 على مستوى البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.