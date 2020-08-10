مصرع وإصابة 7 أشخاص بينهم عريس وعروسة فى حادث مرورى بكفر الشيخ (صور)

أصيب 6 أشخاص في حادث مروري علي أحد الطرق بمدينة الرياض في محافظة كفر الشيخ، بينهم عريس وعروسة كانا في طريقهما لإتمام حفل زفافهما، كما توفي شقيق العريس ويدعي «شعبان.م.م» في ذلك الحادث، وتم نقل جثمانه وكافة المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.تلقى مرفق الإسعاف بقيادة الدكتور أحمد الحنزوري، مدير المرفق بكفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم مروري علي طريق قرية «أم سن» التابعة لمركز الرياض بين سيارة تقل عريس وعروسة وعدد من ذويهم وبين دراجة بخارية، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم العريس والعروسة، كما لقي شقيق العريس «شعبان» مصرعه، وتم نقل الجميع لمستشفى كفر الشيخ العام.