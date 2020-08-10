محافظ الغربية يتفقد 29 مقرًا انتخابيًا بمدن وقرى المحافظة

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولتين صباحية ومسائية بمدن وقرى السنطة وزفتى وطنطا، تفقد فيها المقار الانتخابية، وعددها 29 مقرًا، للوقوف على مدى جاهزيتها لانتخابات مجلس الشيوخ، وإزالة أي معوقات قبل بدء العملية الانتخابية، ووجه بتوفير كافة المستلزمات ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المقار.كما تفقد المحافظ أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الانتخابية بمدن السنطة وزفتى وطنطا، ولا حظ توفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن سير العملية الانتخابية بانتظام وظهورها بالشكل الحضاري الذي يليق بمحافظة الغربية.ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بتوفير كافة وسائل الراحة للناخبين مع وجود كراسي متحركة بكل لجنة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، على أن تكون اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول وخروج المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.