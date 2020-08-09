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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الهجرة» عن انتخابات «الشيوخ»: المصريون بالخارج يكملون مسيرة البناء

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:59 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
سناء إسماعيل
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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مشاركة المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق مهم، حيث إن الجاليات المصرية تكمل مسيرة بناء مصر.

وأوضحت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم» الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TeN» اليوم، أن وزارة الهجرة تابعت أولى أيام انتخابات المصريين في الخارج لمجلس الشيوخ عبر غرفة عمليات مشكلة خصيصًا؛ للرد على الاستفسارات ومتابعة العملية الانتخابية.

وأضافت: أن الوزارة حريصة على شرح للمواطن المصري آلية التصويت عبر البريد، حمايةً للمواطنين في الظروف الاستثنائية جراء جائحة كورونا، حيث تمنع بعض الدول التجمعات، كما جاء ذلك تلبيةً لمطالبات بعض المصريين في الخارج بالتصويت عبر الإنترنت.

ووجهت الوزيرة الشكر لجهود الجاليات المصرية في الخارج في تشجيع المواطنين للتصويت، لافتةً إلى أن انتخابات مجلس النواب تحوز على اهتمام أكبر من مجلس الشيوخ من قبل المصريين في الخارج؛ حيث كان هذا الحق منتزعًا سابقًا قبل أن تعطي لهم الدولة هذا الحق في المشاركة الانتخابية.

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