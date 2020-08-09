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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن المشدد لعصابة تجارة المخدرات بمدينة نصر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:53 م
حبس عصابة
حبس عصابة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بأحكام تتراوح من المشدد 3 سنوات إلى 5 سنوات، وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، لاتهامهم بإدارة عصابة في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر أول.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.

وعاقبت المحكمة كلًا من: "ا. ع. م" و"ا. ع. ع" بالسجن المشدد 5 سنوات، والغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم "م. ص. ص" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح المضبوط.

وكشف أمر إحالة المتهمين عن أن المتهم الأول "ا. ع. م" أدار عصابة للاتجار في المخدر، وشارك المتهمان الثاني والثالث في الاتجار فيها واقتسام أرباحها، كما حاز بدون ترخيص بندقية يدوية التعمير في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذخائر مما تستعمل فيها وأسلحة نارية أخرى بلغت 350 طلقة، كما حاز بدون ترخيص على اثنين تلسكوب للتركيب على الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز المتهم الثاني "م. ص" بدون ترخيص سلاح ناري.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والدفاع عن النفس.

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