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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سفير نور: دعوات المقاطعة لانتخابات الشيوخ ستبوء بالفشل

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:50 م
اللواء سفير نور
اللواء سفير نور
إسلام نصير
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حذر اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومساعد رئيس الحزب، المواطنين من الانصياع لدعوات المقاطعة التى أطلقها أعداء الوطن، أو العزوف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والتى ستجري يومى ١١ و١٢ أغسطس الجاري، مؤكدا أن هذه الدعوات ستبوء بالفشل لأنها تستهدف تعطيل المسار السياسي في مصر.

وأكد عضو الهيئة العليا، في بيان صادر عن الغرفة الإعلامية للحزب، أن الناخبين مُلقى على عاتقهم مهمة المشاركة في الحياة السياسية، لأن ذلك واجب وطني والجميع مطالب بأن يكون على قدر من المسئولية والانحياز للوطن ودعمه في أي حدث جديد يمر به، وإعلاء المصلحة العامة للبلاد.

وطالب اللواء سفير نور، بضرورة التزام الناخبين بالتعليمات والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات والحكومة المصرية أثناء عملية الاقتراع بسبب انتشار فيروس كورونا، كما طالب الشباب على وجه الخصوص بالنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع قائلا: أنتم القوة الفاعلة في دعم مسيرة البناء والتنمية

ووجه رسالة للناخبين قائلا: "عبروا عن رأيكم بكل حرية فأنتم أصحاب القرار، واختياركم الجيد سيحفظ لكم حقوقكم ويضمن لكم صوت يعبر عن أرائكم".

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