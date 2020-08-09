ضبط مخزن داخله 70 طن مواد خام مجهولة المصدر لتصنيع الكمامات

تمكنت إدارة شرطة التموين في مديرية أمن القليوبية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط مالك مخزن (مستلزمات طبية دون ترخيص) كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك لحيازته كميات كبيرة من مستلزمات تصنيع الكمامات الطبية المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، ومجهولة المصدر، ودون فواتير أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو مصدرها، وإعادة طرحها وبيعها لأصحاب المصانع غير المعتمدة لتصنيع تلك الكمامات، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وبتفتيش المخزن تم ضبط 70 طن قماش ألوان مختلفة مجهولة المصدر، 200 كرتونة أستيك كمامات بإجمالي وزن 400 كيلوجرام، 400 لفة سلك دعامة كمامة بإجمالي وزن 1200 كيلوجرام، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بحيازته للمضبوطات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.