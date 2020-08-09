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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل مجند وإصابة 70 خلال اشتباكات فى بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:11 ص
اشتباكات فى بيروت
اشتباكات فى بيروت
منة سالم
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أعلنت قوات الأمن اللبنانية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، عن مقتل مجند وإصابة أكثر من 70 عنصر أمني خلال مظاهرات شهدتها العاصمة بيروت، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ المدينة يوم الثلاثاء، حسبما أفاد موقع قناة " العربية".

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، "خلال مهمة حفظ الأمن والنظام التي نفذتها قوى الأمن الداخلي تزامنا مع التظاهرة التي نظمت يوم السبت في وسط بيروت والتي تخللتها أعمال شغب، سقط لقوى الأمن الداخلي شهيد الواجب الرقيب الأول توفيق الدويهي، وأصيب ما يفوق عن 70 عنصرا من عناصرها".

وأضافت المديرية العامة أنه قد تم توقيف 20 شخصا ضبط بحوزة أحدهم مخدرات، مشيرة إلى أنه تبين إثر نتيجة إجراء الفحوصات أن 13 منهم من المتعاطين.

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