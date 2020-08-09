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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بمنزلين فى مدينة زفتى بالغربية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:56 ص
حريق بمنزلين فى
حريق بمنزلين فى زفتى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز ومدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، على حريق نشب داخل أحد المنازل بشارع ابن حسب الله، وامتدت لمنزل خلفه في الشارع المجاور له بشارع الدرب الأحمر والشارعين متفرعين من شارع فلسطين الواقع بوسط المدينة، وأحد أهم الشوارع التجارية بالمدينة، حيث محلات المشغولات الذهبية العتيقة، وتم على الفور الدفع بسيارتين إطفاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي شارعي الدرب الأحمر وابن حسب الله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بنشوب حريق داخل أحد المنازل وامتداده لمنزل مجاور له.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، انتداب خبير لمعرفة أسباب الحريق.
حريق بمنزلين فى زفتى
حريق بمنزلين فى زفتى
حريق بمنزلين فى زفتى
حريق بمنزلين فى زفتى
حريق بمنزلين فى زفتى
حريق بمنزلين فى زفتى

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