وزير لبناني سابق: لا نبرأ أحدًا في انفجار «مرفأ بيروت»

قال ميشال فرعون، وزير الدولة لشئون مجلس النواب اللبناني الأسبق، إن الأزمات اللبنانية تتفاقم منذ عام بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن انفجار بيروت الذي طال كل فرد في المدينة غيّر ملامح التعامل مع الأزمة، وسيكون شرارة لانتفاضة شعبية تغير جميع الأوضاع الحالية.وأضاف "فرعون"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر النشرة الإخبارية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أننا لا نبرأ أحدًا في انفجار "مرفأ بيروت"، وكل متورط لا بد أن تتم محاسبته.وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عرض خارطة طريق للطبقة السياسية والشعب اللبناني، التي يدعمها المجتمع الدولي، لذلك هناك إمكانية مخرج ينقدنا من تفاقم الأزمة في لبنان.