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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفارة الأمريكية بلبنان: ندعم حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:33 م
المتظاهرين لبنان
المتظاهرين لبنان
محمد عمر - هبه محمد
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أعلنت السفارة الأمريكية، اليوم السبت، عن دعم حق المتظاهرين في "الاحتجاج السلمي" وحثت الجميع على تجنب العنف.

وأكدت سفارة أمريكا في بيروت، أنها تدعم احتجاجات الشعب اللبناني، لأن هذا الشعب عانى أكثر من اللازم، ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويستجيبون للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة.

وقد أعلن الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين في الاحتجاجات إلى 238 من المتظاهرين 63 منهم نقلوا إلى المستشفيات.

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة بيروت، ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة وردت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ودعت قيادة الجيش اللبناني المتظاهرين إلى ضرورة المحافظة على سلمية التحرك وعدم التعرض للممتلكات العامة.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

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