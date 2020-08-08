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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: تسجيل 4 وفيات و272 إصابة جديدة بكورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:49 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في تصاعد لعدد الإصابات على أساس يومي تزامنا مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إنه تم تسجيل 272 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 6223 حالة".

ولفتت إلى أنه "تم تسجيل 248 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و24 حالة بين الوافدين"، مشيرة إلى أنه "تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 74".

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