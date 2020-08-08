سياسى لبنانى: الحكومة الحالية لن تحل مشكلة لهذا الشعب

قال مصطفى علوش، القيادي بتيار المستقبل اللبناني، إن الكارثة التي حدثت في لبنان من انفجار "مرفأ بيروت"، هو نتيجة منطقية لفشل النظام السياسي في تأمين الأمن على حياة اللبنانيين، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لن تحل مشكلة لهذا الشعب.وأضاف "علوش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الحل في لبنان استقالة الحكومة وعمل انتخابات جديدة نزيهة ووطنية، مشيرًا إلى وجود غضب عارم على البرلمان وجميع من يتولى سلطة في لبنان.وأكد أنه حتى هذه اللحظة الأمور غير محسوبة، وسوف تتضح الرؤى خلال الأيام القادمة بعد اجتماع الكتل المعارضة وترى شكلًا مناسبًا لتحقيق التغيير المطلوب في المنظومة السياسية اللبنانية.واستكمل: "نحن في مرحلة التشاور مع جميع الكتل المعارضة، ولا أظن أن البرلمان يمكن أن يكون واسطة بين الشعب والحكومة، وذلك لأن الشعب يرفض هذا البرلمان ويفقده شرعيته، حيث إن الشعب يريد تغييرًا كاملًا في المنظومة بداية من النواب والحكومات وانتهاءً برئيس الجمهورية".