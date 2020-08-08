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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتعال النيران في مبني تجاري وسط بيروت.. ومحتجون يقتحمون مقر «البيئة»

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:54 م
اشتعال النيران
اشتعال النيران
هبه محمد
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اشتعلت النيران في مبنى تجاري وسط بيروت، مساء اليوم السبت، جراء انطلاق تظاهرات احتجاجية واسعة في لبنان، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 154 وإصابة أكثر من 5 آلاف، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

كما اقتحم المتظاهرون مقر وزارة البيئة، اعتراضًا على سياسات الحكومة اللبنانية، كتعبير عن ضرورة معاقبة المسئولين عن انفجار مرفأ بيروت.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن النيران اشتعلت في إحدى الشاحنات الصغيرة قرب فندق "لوغراي"، بعد محاولة المحتجين استخدامها كدرع يحميهم من القنابل المسيلة للدموع.

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