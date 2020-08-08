احتجاجات بيروت.. نقل 26 مصابا إلى المستشفيات وإسعاف 94 ميدانيًا

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم السبت، عن نقل 26 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 94 مصابا ميدانيا في احتجاجات وسط بيروت، وفقا لما أعلنه موقع "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت. ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة وردت عليهم الأخيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع.ودعت قيادة الجيش اللبناني المتظاهرين إلى ضرورة المحافظة على سلمية التحرك وعدم التعرض للممتلكات العامة.