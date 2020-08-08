المتظاهرون اللبنانيون يهتفون ضد حزب الله.. والأمن: نتفهم موقفكم

أعلنت قوى الأمن الداخلي بلبنان، السبت، عن تفهمها لغضب المتظاهرين وتواجدهم أمام مقر البرلمان اللبناني بوسط بيروت، وفقًا لتصريحات رسمية.وطالبت قوى الأمن المتظاهرين بضبط النفس والتعبير بشكل سلمي، بعيدًا عن العنف والاعتداء على الممتلكات.في الوقت نفسه، هتف المتظاهرون ضد حزب الله اللبناني، متهمينه بالتورط في الفساد الذي أدى إلى انفجار مرفأ بيروت، وفقًا لقناة سكاي نيوز العربية.فيما تجددت اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين حاولوا الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة اللبنانية "بيروت"، بعد أيام من وقوع التفجيرات التي هزت لبنان في قلب العاصمة، وراح ضحيتها العشرات إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.