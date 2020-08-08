الصليب الأحمر اللبنانى: إصابة 4 جرحى فى صفوف الأمن والمحتجين

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، منذ قليل، عن إصابة 4 جرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفقا لفضائية سكاي نيوز العربية.كما أشار الصليب الأحمر، إلى أن هناك 13 فرقة تابعة له تعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين، جراء اشتباكات اليوم.وشهد محيط مجلس النواب اللبناني، اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين حاولوا الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة اللبنانية "بيروت"، بعد أيام من وقوع التفجيرات التي هزت لبنان في قلب العاصمة وراح ضحيتها العشرات إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.