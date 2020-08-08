قوات الأمن بلبنان تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فى بيروت

أطلقت قوات الأمن بلبنان الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت.حيث شارك آلاف المحتجين في تظاهرات بيروت، وتوافد المتظاهرون من مختلف المناطق اللبنانية إلى وسط بيروت للمشاركة في الاحتجاجات.كان مرفأ بيروت قد شهد الثلاثاء الماضي انفجارًا ضخما نجم عن حوالي 2750 طنا من المواد شديدة الانفجار.وأحدث الانفجار دمارًا شاملًا في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وبات غير صالح للاستخدام.