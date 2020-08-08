69 إصابة جديدة بكورونا في هونج كونج

سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم السبت، 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة 4007 حالات.وذكر مركز هونج كونج للحماية الصحية، في بيان اليوم، أن حالات الإصابة الجديدة جاءت بواقع 67 بعدوى محلية وحالتين وافدتين من الخارج، فيما يعد اليوم هو السادس على التوالي الذي ينخفض فيه عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة في المنطقة عن 100 حالة.وقال لاو كا- هين، المدير العام لهيئة المستشفيات في هونج كونج، إنه حتى صباح اليوم، بالتوقيت المحلي، بلغ عدد الوفيات بسبب المرض 47 شخصا، فيما خرج 2755 حالة من المستشفيات بعد شفائهم.وأضاف «لاو» أن معدلات الإشغال الحالية في غرف الضغط السلبي وأسرة العزل في المستشفيات العامة تمثل 72% و65% على التوالي.