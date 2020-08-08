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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

82 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:47 ص
كورونا فى النمسا
كورونا فى النمسا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم السبت أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في النمسا بلغ 21 ألفا و919 حالة وقد تعافى منها 19 ألفا و812 حالة بينما توفى 721 حالة، مشيرا إلى وجود 120 حالة في المستشفيات منها 24 حالة بالعناية المركزة.

وأضاف أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وتبلغ 27 حالة يليها النمسا العليا 25 حالة، بينما لم تسجل ولاية بورجنلاند أي إصابات جديدة.

يشار إلى أن الحكومة النمساوية تستعد لبدء العمل بنظام إشارات المرور لكشف حجم الخطر والعدوى في كل مقاطعة في البلاد اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

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