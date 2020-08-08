رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الجندي» يهنئ مصر برئاستها للمجموعة الإفريقية لدى الأمم المتحدة

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:47 ص
مصطفى الجندى
مصطفى الجندى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقى، بالتهنئة القلبية لمصر على رئاستها للمجموعة الافريقية لدى الأمم المتحدة.

وقال " الجندى " فى بيان له أصدره اليوم، باسم برلمانات شمال إفريقيا إن تولي السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة رئاسة مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك يأتى استكمالًا لحصاد الانجازات التي حققتها مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الإفريقي، خاصة أن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار وبشهادة جميع الدول الإفريقية والعالم كله في إعلاء مصالح شعوب القارة الإفريقية إقليميا وعالميا.

وأعرب النائب مصطفى الجندى عن ثقته التامة في قدرة الدبلوماسية المصرية بعد رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية في نيويورك على توصيل صوت إفريقيا أمام الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على مصالح القارة الإفريقية على المستوى الدولي ومستوى المنظمة الأممية، مؤكدًا أن العالم كله شهد مصر والرئيس السيسى خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن صوت القارة الإفريقية كان مسموعا على مستوى جميع المنتديات والمؤتمرات الاقليمية والدولية وهو ما كان له دوره في تشجيع وجذب الاستثمارات العالمية لإفريقيا ونشر عملية السلام والاستقرار والتقدم ومواجهة الإرهاب والصراعات والنزاعات داخل دول القارة السمراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

هند رستم: لا يوجد فنانة تستحق لقب «ملكة الإغراء» من بعدي

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

هند رستم مع مارلين مونرو وبريجيت باردو في كتاب «ملكات الإغراء في العالم»

نجم الساعة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

منوعات

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

«الشمس» تعود من جديد بـ«حكاوي عرائس القفاز».. الأحد

الإنتاج الثقافي يواصل سهراته الفنية على مسرح ساحة الهناجر

«أليس في بلاد العجائب» و«المكعب الفضائي» بمسرح محمد عبد الوهاب

اليوم..«فن البورتريه» بساقية الصاوي