«الجندي» يهنئ مصر برئاستها للمجموعة الإفريقية لدى الأمم المتحدة

تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقى، بالتهنئة القلبية لمصر على رئاستها للمجموعة الافريقية لدى الأمم المتحدة.وقال " الجندى " فى بيان له أصدره اليوم، باسم برلمانات شمال إفريقيا إن تولي السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة رئاسة مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك يأتى استكمالًا لحصاد الانجازات التي حققتها مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الإفريقي، خاصة أن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار وبشهادة جميع الدول الإفريقية والعالم كله في إعلاء مصالح شعوب القارة الإفريقية إقليميا وعالميا.وأعرب النائب مصطفى الجندى عن ثقته التامة في قدرة الدبلوماسية المصرية بعد رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية في نيويورك على توصيل صوت إفريقيا أمام الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على مصالح القارة الإفريقية على المستوى الدولي ومستوى المنظمة الأممية، مؤكدًا أن العالم كله شهد مصر والرئيس السيسى خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن صوت القارة الإفريقية كان مسموعا على مستوى جميع المنتديات والمؤتمرات الاقليمية والدولية وهو ما كان له دوره في تشجيع وجذب الاستثمارات العالمية لإفريقيا ونشر عملية السلام والاستقرار والتقدم ومواجهة الإرهاب والصراعات والنزاعات داخل دول القارة السمراء.