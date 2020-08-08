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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على الصندوق الأسود لطائرة «إنديا إكسبريس» المنكوبة بالهند

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:14 ص
طائرة إنديا إكسبريس
طائرة إنديا إكسبريس
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عثرت السلطات الهندية اليوم السبت، على الصندوق الأسود للطائرة التابعة لشركة طيران "إنديا إكسبريس" والتي تحطمت مساء أمس في مطار كاليكوت الدولي بولاية "كيرالا" جنوبي الهند.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية التي أوردت النبأ أن وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينغ بوري، الذي من المتوقع أن يصل إلى مدينة "كوزيكودي" بعد ظهر اليوم، أمر بالتحقيق في الحادث، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فريقا من المديرية العامة للطيران المدني الهندي قد وصل بالفعل إلى موقع تحطم الطائرة.

وتحطمت طائرة الرحلة رقم (أي إكس-1344) القادمة من "دبي" والتي كانت تحمل على متنها 184 شخصا بعد انحرافها عن مدرج المطار أثناء هطول غزير للأمطار وسقطت في وادي وانشطرت إلى جزءين؛ ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، من بينهم الطياران، فضلا عن إصابة 127 شخصا آخرين.

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