دير الأنبا إبرام بالفيوم يستأنف فتح أبوابه أمام الأقباط.. اليوم

أعلن دير الأنبا إبرام بالفيوم فتح أبوابه لاستقبال الأفراد يوميا من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً ابتداءً من غد الأحد 9 أغسطس الجاري بإجراءات احترازية مشددة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، آمس الجمعة، صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يوما ينتهي في 22 أغسطس الجاري، كما يستعد الأقباط لاستقبال صوم العذراء مريم بحجز القداسات الإلهية بالكنائس المختلفة بالإيبارشيات، والتي تستأنف القداسات تزامنًا مع صوم السيدة العذراء مريم بإجراءات احترازية مشددة.وقالت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات لـ"الدستور"؛ إن الكنائس فرضت إجراءات لتسجيل الحضور للقداسات الإلهية، بالإضافة إلى تشديدها على التزام الأفراد بارتداء الكمامة خلال صلواتهم بالقداس الإلهي، مع عدم تركها إلا عند التناول.وتستعد الأديرة القبطية الأرثوذكسية، للفتح التدريجي بعد إغلاق دام 5 أشهر أمام الأقباط، وذلك بإجراءات احترازية مشددة.وكان دير الشهيدة دميانة للراهبات ببراري بلقاس الدقهلية، برئاسة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، قد أعلن بدء استقبال الزائرين، اعتبارًا من يوم الإثنين 3 أغسطس 2020، على أن تبدأ الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً.