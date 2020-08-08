انهيار مفاوضات التحفيز الأمريكى.. وترامب يستعد لإصدار أوامر تنفيذية

فشل مفاوضو البيت الأبيض ونواب ديمقراطيون من بلورة اتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة، حيث يترنح الإقتصاد الأمريكي تحت تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب لدى مغادرتها المفاوضات إن مواقفنا "متباعدة، نعم".وقال السيناتور تشاك شومر كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إنه "كان اجتماعًا مخيبا للآمال".ويريد الديمقراطيون مشروع قانون واسع النطاق بحيث ستبلغ قيمة التحفيز حوالي 3 تريليونات دولار.وقدم الجمهوريون اقتراحًا مخفضًا يبلغ حوالي تريليون دولار، لكنهم قدموا بعض التنازلات من بينها ما يتعلق بحجم ومدة إعانات البطالة.وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين بعد مغادرته الاجتماع إن "الرئيس كان يود منا إبرام اتفاق، لكن لسوء الحظ، لم نحرز أي تقدم اليوم". وأشار إلى أن البيت الأبيض ليس مهتما سوى بإجراء مزيد من المحادثات حال طرح "مقترحات جديدة" على الطاولة.ويتهم الديموقراطيون الجمهوريين بمحاولة تقليص مشروع القانون ويحذرون من أنه بدون التمويل الكافي ستكون التكاليف أعلى على المدى الطويل. من جانبهم، يقول الجمهوريون إن منافسيهم يحشون التشريع بمشروعات تافهة ويزيدون الإنفاق ويزيدون العجز.