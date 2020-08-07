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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس لبنان الأسبق: الوضع فى بيروت أشبه بطائرة تطير بلا قبطان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:36 م
أمين الجميل، رئيس
أمين الجميل، رئيس لبنان الأسبق
الشيماء زيدان
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قال أمين الجميل، رئيس لبنان الأسبق، إن لبنان منذ سنوات وهو ينزف ويعاني من كارثة بعد كارثة، مشيرًا إلى أن الوضع في لبنان على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي يعيش مرحلة كوارث.

وأضاف "الجميل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "نانسي نور"، ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن انفجار بيروت الأخير أتى لتتويج مرحلة طويلة من المعاناة والمآسي على الشعب اللبناني، حيث أصبح الوضع في لبنان مثل طائرة تطير بلا قبطان.

وأوضح "رئيس لبنان الأسبق"، أن لبنان معزول تمامًا، وأصبح بلا قيادة على الصعيد السياسي وعلى صعيد المؤسسات، لذلك يصعب إيجاد حلول طالما أن لبنان لا يقودها قائد، مؤكدًا أن المأساة التي يعيشها لبنان مستديمة.

وأكمل: "لن يتم حل الأمور إلا بتغيير جذري في الطاقم السياسي الذي يتحكم في البلاد، ويتم استبداله بفريق جديد وشفاف وتقني قادر على إنقاذ لبنان من المستنقع الخطير التي يتخبط فيه منذ سنوات".

واستطرد: "لبنان ليس بحاجة إلى عصا سحرية لحل مشاكله، ولكنه بحاجة إلى تغيير الحكومة الحالية بأخرى تأخذ لبنان إلى الطريق الصحيح"، مؤكدًا أن مصر كانت بجانب لبنان وهي الأخ الأكبر لهذا الشعب.

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