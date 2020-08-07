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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: إصابات كورونا انخفضت بفضل إجراءات الدولة ووعى الشعب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:30 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا حقيقي، وجميعنا يشعر بذلك، لكن هناك من يحاول التقليل من دور الدولة والشعب في الحد من انتشار الوباء.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "في ناس بتقول الأعداد قلت لأن الدولة شالت إيدها ومحدش بيروح يعمل مسحات"، موضحًا أن الفترة التي شهدنا فيها ارتفاع أعداد الإصابات كنا نرى هذا بأعيننا، وأغلب المحيطين بنا كانوا يتحدثون عن إصابة أحد أقاربهم بكورونا، أما الآن فكلنا نلمس انخفاض الأعداد.

وأضاف: "أغلبنا كان لما يدخل فيس بوك يلاقي صرخات ومناشدات بتوفير أسرة داخل مستشفيات وتوفير أنابيب أكسجين، أما الآن لم نعد نرى تلك المناشدات".

وأوضح أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح والدولة أدت دورها والشعب أيضا، لافتا إلى أن الشعب المصري نجح في الاختبار لأنه يعرف الخطر الحقيقي من الخطر غير الحقيقي.

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