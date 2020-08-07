لبنانيون يقتحمون ساحة النجمة ويحاصرون البرلمان

اقتحم مجموعة من المتظاهرين ساحة النجمة في وسط بيروت، وحاصروا مجلس النواب منذ قليل.وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قد أفادت في وقت سابق اليوم، أن ‏عددا من المتظاهرين في وسط بيروت يتقدمون باتجاه مجلس النواب، في محاولة للولوج إلى مدخل ساحة النجمة.وذكر الموقع أن محيط مجلس النواب، شهد توترًا بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشعب، حيث استخدمت المفرقعات النارية والحجارة في المواجهات بين الطرفين.ويأتي ذلك بعد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى لسقوط أكثر من 135 قتيلًا و4 الآف جريح حتى الوقت الراهن.