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سياسي

قومي المرأة بالمنيا ينظم ندوات توعية ضمن حملة «صوتك لمصر بكره»

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:02 م
حملة صوتك لمصر بكره
حملة صوتك لمصر بكره
محمد الشريف
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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، عدة ندوات توعوية استهدفت عددا كبيرا من السيدات بقرية بني مهدي جنوب مركز المنيا.

يأتي ذلك فى إطار الحملة التى أطلقها المجلس القومي للمرأة بعنوان "صوتك لمصر بكره.. مجلس الشيوخ ٢٠٢٠" بجميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت فعالياتها فى ٢٧ يوليو الماضى وتمتد حتى نهاية انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، بهدف توعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية وتشجيعها على الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات المزمع عقدها يومى ١١و١٢ أغسطس الجاري.

وتم توعية السيدات بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات وأهمية واختصاصات مجلس الشيوخ وشروط الترشح وعدد الأعضاء، والتأكيد على ضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية الاقتراع.

يذكر أن حملة "صوتك لمصر بكره.. مجلس الشيوخ ٢٠٢٠" تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.

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