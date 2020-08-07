صحيفة هندية تكشف سبب تحطم الطائرة وانقسامها لنصفين

كشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن سبب تحطم الطائرة الهندية التابعة لشركة طيران "إنديا إكسبريس" هو أنها تجاوزت المَدرج وسقطت في وادٍ ثم انشطرت نصفين بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة في المنطقة.وذكرت الصحيفة الهندية أن حصيلة الضحايا الأخيرة وصلت إلى مصرع 20 شخصا وإصابة 140 آخرين، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار كاليكوت الدولي جنوبي الهند.ونقلت عن وزارة الطيران الهندية أن 174 راكبًا كانوا على متن الطائرة القادمة من دبي، بينهم 10 أطفال وطياران وخمسة هم أفراد الطاقم.وتُظهِر الصور من مكان الحادث أن قمرة القيادة ومقدمة الطائرة دُمِرا بالكامل، وتناثر الحطام على المدرج وخارجه.