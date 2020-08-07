رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الهيئة الوطنية»: ندرس توقيع غرامة على عدم المشاركة فى انتخابات الشيوخ

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:23 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
سناء إسماعيل
طباعة
حذر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الناخبين من العزوف عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: "ندرس بجدية توقيع الغرامة المنصوص عليها بالقانون عن الذين لم يشاركوا بالاقتراع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهيئة هي المنوط بها إدارة الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات والانتخابات النيابية والمحليات والشيوخ والإشراف عليها، كما أنها هي المنوط بها الإعلان عن النتائج في أي استحقاق دون غيرها.

وتابع: الهيئة ستجري الانتخابات على مرحلة واحدة في كل أنحاء الجمهورية طبقًا للجدول الزمني المعلن من قبل وتحديد يومي 9 و10أغسطس لإدلاء المصريين بالخارج لأصواتهم طبقًا للضوابط التي وضعتها الدولة في هذا الشأن والتصويت بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية وفي الداخل يومي 11 و12 أغسطس.

واختتم: "أدعو جميع الناخبين بضرورة المشاركة بكثافة في انتخابات الشيوخ والذي يعتبر رسالة للمجتمع الدولي لوعي المواطن المصري ودوره في ترسيخ الديمقراطية وأدعوهم لعدم التقاعس عن أداء دورهم تجاه بلدهم لأنه واجب وطني".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة.. نسبة الرطوبة 84%

مصرع شخصين وإصابة 35 في تحطم طائرة بالهند

التحريات: فيلا «الخطيب» المسروقة ملك ابنته والأدلة الجنائية ترفع البصمات

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

تفاصيل تحطم طائرة هندية تقل 191 راكبًا (فيديو)

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

نجم الساعة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

منوعات

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

7 مدن متضررة من الأمطار فى كوريا الجنوبية

هل يمكن لأمراض اللثة أن تجعل كورونا أكثر فتكا؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية

«اتحاد الناشرين» يطالب أعضاءه بتحديد مطالبهم فى استبيان

مؤسسة «آفاق» تطلق برنامج البحوث حول الفنون