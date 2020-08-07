«الهيئة الوطنية»: ندرس توقيع غرامة على عدم المشاركة فى انتخابات الشيوخ

حذر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الناخبين من العزوف عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: "ندرس بجدية توقيع الغرامة المنصوص عليها بالقانون عن الذين لم يشاركوا بالاقتراع".وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهيئة هي المنوط بها إدارة الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات والانتخابات النيابية والمحليات والشيوخ والإشراف عليها، كما أنها هي المنوط بها الإعلان عن النتائج في أي استحقاق دون غيرها.وتابع: الهيئة ستجري الانتخابات على مرحلة واحدة في كل أنحاء الجمهورية طبقًا للجدول الزمني المعلن من قبل وتحديد يومي 9 و10أغسطس لإدلاء المصريين بالخارج لأصواتهم طبقًا للضوابط التي وضعتها الدولة في هذا الشأن والتصويت بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية وفي الداخل يومي 11 و12 أغسطس.واختتم: "أدعو جميع الناخبين بضرورة المشاركة بكثافة في انتخابات الشيوخ والذي يعتبر رسالة للمجتمع الدولي لوعي المواطن المصري ودوره في ترسيخ الديمقراطية وأدعوهم لعدم التقاعس عن أداء دورهم تجاه بلدهم لأنه واجب وطني".