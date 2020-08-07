النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة انهيار عقار بالمحلة

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار عقار بـ«دائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية».وتلقت النيابة العامة إخطارًا أمس الخميس الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري بانهيار عقار قديم مكون من خمسة طوابق بدائرة قسم المحلة بمحافظة الغربية؛ حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وقد استخرجت ثلاثة جثامين من تحت أنقاض العقار، وناظرتها النيابة العامة، وجارٍ استكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض.كما ضبطت النيابة العامة ملف العقار المنهار وقرارات الترخيص والترميم وسائر القرارات الصادرة بشأنه لفحصها، كما تحصر المتضررين من الحادث وسؤالهم وسؤال الشهود عن معلوماتهم حول الواقعة، وقد أمرت النيابة العامة بتشكل لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» بـ«وزارة الإسكان»؛ لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره، وجارٍ استكمال التحقيقات.