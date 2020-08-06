وائل جسار: بيروت منهوبة ومنكوبة.. والسلطة الفاشلة ذبحت الشعب

قال المطرب اللبنانى وائل جسار، إن الجميع في لبنان يعلم مدى حب المصريين ومصر لـ لبنان، موضحًا أن ما حدث فى بيروت كارثة بكل المقاييس.وأضاف جسار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، مع الإعلامى تامر أمين، أنه يتمنى الشفاء العاجل لجميع مصابي تفجير بيروت، ودعاؤه للمتوفين بالرحمة.وأشار إلى أن الحادث يؤكد أن بيروت منهوبة، وبيروت منكوبة، ماحدث لا يصدقه أحد، ووردة العالم العربي ذبلت في لحظة.وتابع: "بيروت غالية علينا، والبعض كان يفكر فى ترك بيروت ويرحل، لكن على الفاسدين الرحيل وليس المحبين لـ بيروت".ولفت إلى أنه منذ 17 نوفمبر 2019 وخرج الشعب اللبناني ليطالب بالتغيير، والشعب اللبناني قوي ولا يستطيع أحد أن يقضى عليه، وطالب جسار بالتغيير.وتابع: لبنان بها 18 طائفة تتنازع على السلطة، والمسئولين فى لبنان جوعوا الشعب، وانفعل قائلا: "السلطة الفاشلة ذبحت المواطنين، فيه ناس مش عارفه تاكل ولا تشرب والدولار فى لبنان مرتفع جدًا جدًا".وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.