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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تهنئ مصر واليونان بتوقيع اتفاق الحدود البحرية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:30 م
اتفاق الحدود البحرية
اتفاق الحدود البحرية
محمد عمر
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أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، عن تهنئتها لمصر واليونان على توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان عبر صفحتها على موقع تويتر، إن توقيع مصر واليونان على اتفاق تعيين الحدود البحرية يعكس جهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون بينهما؛ لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

ووقعت مصر واليونان في وقت سابق اليوم اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ووصفا وزيرا خارجية البلدين الاتفاق بالتاريخي.

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