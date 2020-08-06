الإمارات تهنئ مصر واليونان بتوقيع اتفاق الحدود البحرية

أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، عن تهنئتها لمصر واليونان على توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية.وقالت الخارجية الإماراتية في بيان عبر صفحتها على موقع تويتر، إن توقيع مصر واليونان على اتفاق تعيين الحدود البحرية يعكس جهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون بينهما؛ لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.ووقعت مصر واليونان في وقت سابق اليوم اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ووصفا وزيرا خارجية البلدين الاتفاق بالتاريخي.