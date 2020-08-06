انتشال جثة أم وطفليها من أسفل أنقاض عقار المحلة المنكوب

انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، مساء الخميس، جثة سيدة وأخرى لطفل من أسفل عقار المحلة المنكوب حيث تم نقل الأم وتدعى مروة عوض أبوالعينين وأبنائها محمد وإياد إبراهيم الصاوي إلى مستشفى المحلة العام.وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى مكان الحادث؛ للوقوف على الأضرار الناجمة عن الانهيار، وتم إخطار قوات الحماية المدنية وفرض كردون أمني حول العقار، وجار البحث عن مواطنين أسفل العقار، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.