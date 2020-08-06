مسلحون يستولون على 7 صهاريج وقود في شمال أفغانستان

أعلنت مصادر أمنية أفغانية قيام مسلحين مناهضين للحكومة بالاستيلاء على 7 صهاريج وقود بالقرب من مدينة بول أي خومري، عاصمة إقليم بغلان بشمال البلاد، وإضرام النيران في اثنين آخرين.وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن الحادث وقع صباح اليوم الخميس على طريق بغلان - سامانجان السريع، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.