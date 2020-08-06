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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترسل طائرة المساعدات الرابعة لبيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:54 ص
طائرة المساعدات
طائرة المساعدات
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إقلاع الطائرة الرابعة التابعة للوزارة باتجاه بيروت، وعلى متنها مساعدات إنسانية ومتخصصون في مجال الطب لتقديم المساعدة العاجلة لمتضرري انفجار بيروت.

وأفاد بيان لوزارة الطوارئ الروسية بأن طائرة من طراز (إيل-76) كانت قد عادت من لبنان الليلة الماضية وأقلعت اليوم من جديد محملة بمساعدات إنسانية لتقديم المساعدة للمصابين في بيروت.

يُذكر أن الوزارة الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن أنها سترسل إلى بيروت خمس طائرات مع مستشفى متنقل وأطباء ورجال إنقاذ ومختبر للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن جميع المتخصصين مجهزون ببدلات خاصة ومعدات واقية لمراعاة الوضع الوبائي.

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